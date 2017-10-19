Крымчанин открыл в Сакском районе подпольную нарколабораторию

Наркоцех 31-летний житель Сакского района оборудовал на территории частного домовладения. В доме крымчанина правоохранители изъяли химические реактивы в виде порошков, кислот и щелочей, специальное химическое оборудование и материалы, необходимые для лабораторного производства наркотиков. Также в помещении наркоцеха обнаружили готовый амфетамин и три травматических пистолета, которые были конструктивно изменены для стрельбы боевыми патронами.

В доме у крымчанина правоохранители обнаружили три травматических пистолета, измененных для стрельбы боевыми патронами.

Как отметили в пресс-службе, мужчину подозревают не только в изготовлении наркотиков в крупных размерах, но и, как полагают оперативники, в их последующем сбыте. Согласно оперативной информации, к преступной деятельности могли быть причастны сразу несколько человек. При этом организатор нарколаборатории, по имеющимся данным, имел устойчивый, хорошо отлаженный канал поставок компонентов для производства амфетамина через интернет.