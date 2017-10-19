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16:32 (мск), источник: РИА Крым

Крымчанин открыл в Сакском районе подпольную нарколабораторию

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. В Крыму задержали крымчанина, который изготавливал в собственной лаборатории наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Наркоцех 31-летний житель Сакского района оборудовал на территории частного домовладения. В доме крымчанина правоохранители изъяли химические реактивы в виде порошков, кислот и щелочей, специальное химическое оборудование и материалы, необходимые для лабораторного производства наркотиков. Также в помещении наркоцеха обнаружили готовый амфетамин и три травматических пистолета, которые были конструктивно изменены для стрельбы боевыми патронами.

В доме у крымчанина правоохранители обнаружили три травматических пистолета, измененных для стрельбы боевыми патронами.

Как отметили в пресс-службе, мужчину подозревают не только в изготовлении наркотиков в крупных размерах, но и, как полагают оперативники, в их последующем сбыте. Согласно оперативной информации, к преступной деятельности могли быть причастны сразу несколько человек. При этом организатор нарколаборатории, по имеющимся данным, имел устойчивый, хорошо отлаженный канал поставок компонентов для производства амфетамина через интернет.

Возбуждено несколько уголовных дел, касающихся изготовления и хранения наркотиков в крупном размере, а также незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ. Помимо этого, хозяина домовладения привлекут к ответственности за незаконный оборот оружия.

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