Крымчанин открыл в Сакском районе подпольную нарколабораторию
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. В Крыму задержали крымчанина, который изготавливал в собственной лаборатории наркотики. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. В Крыму задержали крымчанина, который изготавливал в собственной лаборатории наркотики. Об этом сообщает
Наркоцех 31-летний житель Сакского района оборудовал на территории частного домовладения. В доме крымчанина правоохранители изъяли химические реактивы в виде порошков, кислот и щелочей, специальное химическое оборудование и материалы, необходимые для лабораторного производства наркотиков. Также в помещении наркоцеха обнаружили готовый амфетамин и три травматических пистолета, которые были конструктивно изменены для стрельбы боевыми патронами.
В доме у крымчанина правоохранители обнаружили три травматических пистолета, измененных для стрельбы боевыми патронами.
Как отметили в
Возбуждено несколько уголовных дел, касающихся изготовления и хранения наркотиков в крупном размере, а также незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ. Помимо этого, хозяина домовладения привлекут к ответственности за незаконный оборот оружия.