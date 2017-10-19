Эксперты показали, что массовые убийства в США не «заразны»

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Еще не успели утихнуть страсти после громкого расстрела посетителей концерта в Лас-Вегасе, жертвами которого стали 59 человек, как в США произошло новое массовое убийство — утром 18 октября мужчина открыл огонь по своим коллегам в одном из бизнес-парков штата, после чего скрылся. Полиция установила личность стрелка, им оказался 37-летний Рэди Принс. Его жертвами стали три человека, всего же стрелок подозревается в шести нападениях.

Частота упоминаний подобных событий в СМИ растет, и растет субъективное ощущение того, что массовые расстрелы в США происходят все чаще. Однако статистическое исследование, проведенное учеными из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне, показало, что это не так:

в среднем массовые расстрелы в США происходят с одной и той же частотой.

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При этом каждый такой расстрел не влияет на время наступления следующего. В своем исследовании Дуглас Кинг и Шелдон Джекобсон проанализировали распределение во времени случаев массовых расстрелов в США начиная с 2006 по 2016 год. Анализ показал, что подобные расстрелы в США происходят со стабильной на протяжении десятилетия частотой — примерно одно в две недели..

«В “Фейсбуке” и средствах массовой информации мы много слышим про массовые убийства. Люди часто думают, что их становится больше, однако данные не говорят об этом, — пояснил Джекобсон, — Они держатся на одном уровне на протяжении десятилетия».

Ученые проанализировали за указанный период 323 известных случая массового расстрела и рассмотрели эти события как в целом, так и попытались сгруппировать известные случаи по типам — например, публичные расстрелы, «семейные» убийства или ограбления, и способам убийств — стрельба, использование холодного оружия и т. д.

Выяснилось, что средняя частота массовых убийств, рассмотренных в целом и внутри подгрупп, действительно остается постоянной на протяжении десятилетия и не имеет каких-либо значительных пиков и провалов в зависимости от времени года.

«Когда вы видите массовое убийство в новостях, это захватывает ваше внимание. Вы слышите об этих событиях больше и начинаете задумываться, не означает ли это, что их частота растет? Наши данные показывают, что частота, с которой они случаются, остается постоянной», — считает соавтор работы Кинг.

Кроме того, ученые рассмотрели временные интервалы между соседними событиями внутри каждой подгруппы на предмет каких-либо корреляций и пришли к выводу, что этот процесс «не обладает памятью».

«Это означает, что время, прошедшее с момента последнего события, никак не влияет на время до следующего,

— пояснил Кинг. — Если вы ждете автобус, то чем дольше вы ждете, тем быстрее придет следующий. Однако внутри любой подгруппы массовых убийств время, прошедшее с последнего случая, никак не подскажет, когда произойдет следующее. И если с момента последнего прошло много времени, это не значит, что следующее на подходе.

Это обстоятельство, по мнению ученых, разбивает идею о том, что подобные события провоцируют людей на подражание — идею, часто обсуждаемую в разных кругах.

«Принцип подражания не подходит ни к одному из определенных подтипов массовых убийств. К примеру, если случилась стрельба, это вовсе не означает, что скоро должна случиться новая, — пояснил Джэкобсон. — Тем не менее если мы взглянем на все случаи массовых убийств вместе, то есть вероятность, что один случай массового убийства может привести к другому в какой-то момент в будущем, но мы не можем определить его характер и когда оно произойдет».

Поскольку, как выяснили ученые, способы и время наступления массовых убийств случайны, лучший способ предупреждения — иметь четкие схемы реагирования.

«Предсказать, когда и где произойдет новый случай, весьма проблематично, потому тратить деньги на охранников в школах или публичных местах — не лучший способ, — считает Джэкобсон, — То, что нам нужно, — это гибкость в принятии решений, чтобы когда эти события происходят, был план реагирования… Наши данные указывают на то, что это лучшая стратегия минимизации вреда от массовых убийств».

По его словам, ежедневно в США на автострадах гибнет примерно 90 человек. «Ирония в том, что если добавить к ним жертв 323 массовых убийств, случившихся в последние 10 лет, цифра изменится слабо», — добавил ученый.