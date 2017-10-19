Две челябинки довели третью до психического расстройства

Возбуждены два уголовных дела, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

«По версии следствия, подозреваемые в течении 2015−2016 годов, осуществляли руководство объединением “Орда”, деятельность которого сопряжена с причинением вреда здоровью граждан и запрещена решением Челябинского областного суда от 16.04.2014 г. Подозреваемые, проводя религиозные обряды в отношении местной жительницы, причинили тяжкий вред ее здоровью, выразившийся в психическом расстройстве», — рассказали в ведомстве.

Во время проведения обысков у организаторов изъяты обрядовые предметы и литература, используемые в деятельности указанной запрещенной организации.