Две челябинки довели третью до психического расстройства
В Челябинской области две местные жительницы подозреваются в создании организации, посягающей на личность и права граждан и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В Челябинской области две местные жительницы подозреваются в создании организации, посягающей на личность и права граждан и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Возбуждены два уголовных дела, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Со ссылкой на
«По версии следствия, подозреваемые в течении 2015−2016 годов, осуществляли руководство объединением “Орда”, деятельность которого сопряжена с причинением вреда здоровью граждан и запрещена решением Челябинского областного суда от
Во время проведения обысков у организаторов изъяты обрядовые предметы и литература, используемые в деятельности указанной запрещенной организации.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.