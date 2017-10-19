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16:27 (мск), источник: РБК

В Харькове задержали врезавшуюся в прохожих девушку на Lexus

В Харькове полиция задержала 20-летнюю девушку, которая вечером 18 октября сбила на автомобиле Lexus RX группу пешеходов. Жертвами ДТП стали пять человек, еще шесть ранены. Об этом написал на своей странице в Facebook глава МВД Украины Арсен Аваков.

Девушка находится под стражей, нацполиция и прокуратура Украины направили в суд ходатайство о ее аресте.

Аваков принес соболезнования семьям погибших в ДТП. Он отметил, что произошедшее стало результатом «молодой лихости», пренебрежения элементарными правилами дорожного движения, чувством вседозволенности от «крутой» машины и беспечности".

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Министр внутренних дел Украины считает, что до конца года нужно принять законы, которые позволят применять автоматическую видеофиксацию нарушений, жесткие штрафы и радикальное ужесточение наказания за вождение в пьяном виде.

Речь идет о ДТП, которое произошло в Харькове на улице Сумская 18 октября. Автомобиль Lexus въехал в толпу. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами» УК Украины. Данная статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, внедорожник Lexus RX (номер АХ 0032 ЕС), проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Touareg. От полученного удара Lexus выбросило на тротуар, где стояли пешеходы. По данным Геращенко, водители обеих машин живы, их увезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения.

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По данным телеканала «112 Украина», который ссылается на полицию, эта авария произошла на перекрестке улицы Сумская и переулка Мечникова. Среди пострадавших есть беременная женщина.

За рулем Lexus RX была 20-летняя Алена Зайцева, сводная сестра люстрированного заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева. (президент ООО «Группа — Тайфун», председатель правления и генеральный директор ЧАО «ПТП «Укрэнергочермет», которое занимается энерготехнологиями). Девушка — студентка третьего курса Харьковского университета им. Каразина.

Депутат Антон Геращенко добавил, что ранее за машиной, которую вела Алена Зайцева, было замечено нарушение ПДД. «Lexus RX350 (номер АХ 0032 ЕС) уже проезжал на красный свет зимой прошлого года», — сообщил он телеканалу.

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