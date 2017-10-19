Нападение на офис кредитной организации совершено в Аксайском районе
Нападение на офис кредитной организации совершено в Аксайском районе Ростовской области 19 октября.
Нападение на офис кредитной организации совершено в Аксайском районе Ростовской области 19 октября.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, информация о разбойном нападении поступила в полицию около 11.45.
По предварительным данным, злоумышленник, угрожая сотруднику офиса, забрал деньги из кассы и скрылся.
О том, какую сумму похитил нападавший, не сообщается.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность злоумышленника.