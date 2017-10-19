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17:25 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Нападение на офис кредитной организации совершено в Аксайском районе

Нападение на офис кредитной организации совершено в Аксайском районе Ростовской области 19 октября.

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, информация о разбойном нападении поступила в полицию около 11.45.

По предварительным данным, злоумышленник, угрожая сотруднику офиса, забрал деньги из кассы и скрылся.

О том, какую сумму похитил нападавший, не сообщается.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

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