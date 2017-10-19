Мужчина умер за рулем автомобиля в Уральске

Очевидцы обратили внимание на стоящий на пересечении улиц Ихсанова и Неусыпова автомобиль «Фольксваген гольф» с включенной «аварийкой». Возле машины находились полицейские и медики. На водительском сидении был мужчина без сознания, сообщает «Уральская Неделя».

В областном управлении здравоохранения сообщили, что 19 октября, в 11.30 по этому адресу был оформлен вызов «скорой помощи». По словам пресс-секретаря облздрава Саламата Ералина, когда бригада «скорой» прибыла на место, мужчина 55−60 лет, откинувшись на водительском сидении лежал без сознания..



Пульс уже не прощупывался и врачи констатировали смерть. Прибывшие полицейские зафиксировали происшествие. В ДВД ЗКО сообщили, что водитель остановил автомобиль в тот момент, когда почувствовал себя плохо. Мужчина включил аварийную сигнализацию..



Таким образом, он избежал аварийной ситуации на дороге.