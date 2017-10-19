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17:27 (мск), источник: РБК

Суд арестовал замглавы управления ФСИН по делу о растрате

Суд отправил под стражу замначальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлану Алексееву. Ей вменяется пособничество в растрате. Ранее по тому же делу был арестован замдиректора ФСИН Олег Коршунов.

Источник: Агентство «Москва»

Басманный суд Москвы арестовал до 4 декабря замначальника финансово-экономического управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Светлану Алексееву, которой вменяется пособничество в растрате 160 млн руб. Такое решение принял судья Артур Карпов, передает корреспондент РБК.

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В начале заседания представитель СКР попросил суд закрыть заседание от слушателей, пояснив, что «предание гласности сведений об обстоятельствах дела может негативно повлиять на ход расследования, а также создать угрозу для свидетелей — они дали показания не только на нынешних фигурантов дела, но и на других лиц».

Адвокат обвиняемой и сама Алексеева это ходатайство поддержали: «Здесь могут быть озвучены сведения, относящиеся к гособоронзаказу. Эти сведения совершенно секретны», — пояснила обвиняемая. Судья Карпов, однако, оснований для закрытия заседания не усмотрел.

Алексеева была пособницей замдиректора ФСИН Олега Коршунова при хищении на госзакупках топлива и сахара, заявил представитель СКР.

Он напомнил, что речь о деле, возбужденном еще 4 июля против начальника одного из отделов тылового обеспечения ФСИН Алексея Данилова по статье о халатности. В дальнейшем в одно производство с этим делом были объединены дела о растрате против Коршунова и предпринимателя Марины Дюковой.

Причастность Алексеевой к махинациям с двумя госконтрактами «подтверждается экономической экспертизой, исследованием изъятых документов, результатами оперативно-разыскной деятельности, показаниями свидетелей», — зачитал следователь

Прокурор неожиданно стал настаивать на более мягкой мере пресечения — домашнем аресте. «Полагаю, этого вполне достаточно, чтобы обеспечить беспрепятственный ход расследования и исключить для обвиняемой возможность скрыться», — заявил представитель надзорного органа, сославшись на возраст и состояние здоровья 50-летней Алексеевой. Сама она при этом заявила, что не страдает никакими заболеваниями.

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«На сегодняшний день я готова давать все показания. Дело было возбуждено несколько месяцев назад, и за это время я ни разу не пыталась ни скрыться, ни уйти от пояснений, — добавила Алексеева. — А на работу я с сегодняшнего дня подам рапорт об увольнении».

Обвинение основано на том, что «два свидетеля, сотрудника продовольственного отдела, рассказали, что Алексеева приезжала к ним с Житной [улицы, где находится центральный аппарат ФСИН] и давала указания подготовить тот или иной документ, — заявила адвокат обвиняемой Елена Рюмина. Мы не комментируем беспочвенность обвинения. Но из самой его формулировки следует, что в действиях моей подзащитной не было никакого состава преступления». Показания Алексеева давала активно и даже сама предлагала следователям ознакомиться с теми или иными документами, добавила адвокат: «Она сотрудничает со следствием и готова сотрудничать далее».

«В материалах дела есть оперативные справки, что Алексеева якобы координирует свои действия с адвокатами Коршунова и Данилова. Общение с тем или иным адвокатом никак не свидетельствует о ее виновности — адвокаты в праве сами опрашивать свидетелей. К тому же содержание этих разговоров оперативниками не представлено — могу предполагать, почему. Потому что ничего, что можно было бы считать “координацией действий”, там нет», — продолжала защитник.

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К своему ходатайству следствие приобщило в основном аукционную документацию, которая к тому же готовилась иным подразделением — не тем, что возглавляла Алексеева, добавила говорила Рюмина. «А протокол обыска у Алексеевой — не представлен, потому что он тоже не оправдал ожиданий следствия. Ничего, кроме документации, блокнотов и старого мобильного телефона у нее не нашли».

Алексеева была задержана сотрудниками управления «М» ФСБ накануне; в ее рабочем кабинете в главке ФСИН на Житной улице прошел обыск. Коршунова ​оперативники задержали 13 сентября после обыска в его квартире, а также на яхте в Подмосковье. 14 сентября Басманный суд поместил его под стражу. По этому же делу проходят начальник одного из отделов управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов и предпринимательница Марина Дюкова, оба также арестованы.

Замглавы ФСИН ранее проверяли на причастность к организации хищения порядка 1 млрд руб. через сеть интернет-магазинов для заключенных, которыми управляет учрежденное службой ФГУП «Калужское». Это следовало из материалов проверки, которую провело управление СКР по Калужской области.

Также преследование Коршунова связывали со скандалами вокруг строящегося СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, полагали источники РБК. Изолятор должен был стать крупнейшим в Европе; на его возведение было выделено 12 млрд руб. Счетная палата в июле пришла к выводу, что эти средства были использованы неэффективно: работы сильно затягиваются. Чиновники, курирующие стройку, и главы двух компаний-подрядчиков уже стали фигурантами нескольких уголовных дел о мошенничестве и взятках. Весной Генпрокуратура возбудила девять уголовных дел по итогам проверки снабжения службы, рассказывали источники РБК.

Помогала в растрате: задержана заместитель главного финансиста ФСИН
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18 октября© Ньюстюб
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