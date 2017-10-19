Суд арестовал замглавы управления ФСИН по делу о растрате

Источник: Агентство «Москва»

Басманный суд Москвы арестовал до 4 декабря замначальника финансово-экономического управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Светлану Алексееву, которой вменяется пособничество в растрате 160 млн руб. Такое решение принял судья Артур Карпов, передает корреспондент РБК.

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В начале заседания представитель СКР попросил суд закрыть заседание от слушателей, пояснив, что «предание гласности сведений об обстоятельствах дела может негативно повлиять на ход расследования, а также создать угрозу для свидетелей — они дали показания не только на нынешних фигурантов дела, но и на других лиц».

Адвокат обвиняемой и сама Алексеева это ходатайство поддержали: «Здесь могут быть озвучены сведения, относящиеся к гособоронзаказу. Эти сведения совершенно секретны», — пояснила обвиняемая. Судья Карпов, однако, оснований для закрытия заседания не усмотрел.

Алексеева была пособницей замдиректора ФСИН Олега Коршунова при хищении на госзакупках топлива и сахара, заявил представитель СКР.

Он напомнил, что речь о деле, возбужденном еще 4 июля против начальника одного из отделов тылового обеспечения ФСИН Алексея Данилова по статье о халатности. В дальнейшем в одно производство с этим делом были объединены дела о растрате против Коршунова и предпринимателя Марины Дюковой.

Причастность Алексеевой к махинациям с двумя госконтрактами «подтверждается экономической экспертизой, исследованием изъятых документов, результатами оперативно-разыскной деятельности, показаниями свидетелей», — зачитал следователь

Прокурор неожиданно стал настаивать на более мягкой мере пресечения — домашнем аресте. «Полагаю, этого вполне достаточно, чтобы обеспечить беспрепятственный ход расследования и исключить для обвиняемой возможность скрыться», — заявил представитель надзорного органа, сославшись на возраст и состояние здоровья 50-летней Алексеевой. Сама она при этом заявила, что не страдает никакими заболеваниями.

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«На сегодняшний день я готова давать все показания. Дело было возбуждено несколько месяцев назад, и за это время я ни разу не пыталась ни скрыться, ни уйти от пояснений, — добавила Алексеева. — А на работу я с сегодняшнего дня подам рапорт об увольнении».

Обвинение основано на том, что «два свидетеля, сотрудника продовольственного отдела, рассказали, что Алексеева приезжала к ним с Житной [улицы, где находится центральный аппарат ФСИН] и давала указания подготовить тот или иной документ, — заявила адвокат обвиняемой Елена Рюмина. Мы не комментируем беспочвенность обвинения. Но из самой его формулировки следует, что в действиях моей подзащитной не было никакого состава преступления». Показания Алексеева давала активно и даже сама предлагала следователям ознакомиться с теми или иными документами, добавила адвокат: «Она сотрудничает со следствием и готова сотрудничать далее».

«В материалах дела есть оперативные справки, что Алексеева якобы координирует свои действия с адвокатами Коршунова и Данилова. Общение с тем или иным адвокатом никак не свидетельствует о ее виновности — адвокаты в праве сами опрашивать свидетелей. К тому же содержание этих разговоров оперативниками не представлено — могу предполагать, почему. Потому что ничего, что можно было бы считать “координацией действий”, там нет», — продолжала защитник.

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К своему ходатайству следствие приобщило в основном аукционную документацию, которая к тому же готовилась иным подразделением — не тем, что возглавляла Алексеева, добавила говорила Рюмина. «А протокол обыска у Алексеевой — не представлен, потому что он тоже не оправдал ожиданий следствия. Ничего, кроме документации, блокнотов и старого мобильного телефона у нее не нашли».

Алексеева была задержана сотрудниками управления «М» ФСБ накануне; в ее рабочем кабинете в главке ФСИН на Житной улице прошел обыск. Коршунова ​оперативники задержали 13 сентября после обыска в его квартире, а также на яхте в Подмосковье. 14 сентября Басманный суд поместил его под стражу. По этому же делу проходят начальник одного из отделов управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов и предпринимательница Марина Дюкова, оба также арестованы.



Замглавы ФСИН ранее проверяли на причастность к организации хищения порядка 1 млрд руб. через сеть интернет-магазинов для заключенных, которыми управляет учрежденное службой ФГУП «Калужское». Это следовало из материалов проверки, которую провело управление СКР по Калужской области.