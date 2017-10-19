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18:49 (мск), источник: Вести - Воронеж

Бывшему главному архитектору Воронежа продлили домашний арест до 23 декабря

Ленинский районный суд в четверг, 19 октября, удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Антону Шевелёву, бывшему главному архитектору Воронежа. Экс-чиновнику продлили меру пресечения на два месяца, до 23 декабря, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в суде.

Расследование громкого дела находится на завершающей стадии. В коррупционном уголовном деле Антона Шевелёва сейчас четыре эпизода. По версии следствия, Антон Шевелёв с начала 2016 по январь 2017 года получал деньги от директора «воронежской организации». Деньги чиновнику перечисляли поэтапно — наличными и банковскую карту. В общей сложности бизнесмены в несколько этапов передали Шевелёву 500 тыс. рублей за «совершение действий в интересах коммерческого предприятия».

Антон Шевелёв получил деньги от директора ООО «ПСК “КРОиС”» Руслана Куцева за согласование проекта многоэтажки на набережной Массалитинова в Воронеже. Строить дом намеревалось ООО «Шельф», наполовину принадлежащее владельцу компьютерной фирмы «РЕТ», депутату облдумы Владимиру Колыхалину.

Четвертым эпизодом в деле бывшего главного архитектора стала взятка на сумму более 1 млн рублей. Речь идет о согласовании проекта многоквартирного дома в районе улицы 9 Января. Дело возбуждено по материалам ФСБ.

Экс-чиновник Антон Шевелёв сотрудничает со следствием, поэтому следователи с самого начала не просили о его помещении в СИЗО. Дело Антона Шевелёва возбуждено по самой тяжкой коррупционной статье Уголовного кодекса. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в 70-кратном размере взятки. Время домашнего ареста засчитывается в срок отбытия наказания.

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