Бывшему главному архитектору Воронежа продлили домашний арест до 23 декабря

Расследование громкого дела находится на завершающей стадии. В коррупционном уголовном деле Антона Шевелёва сейчас четыре эпизода. По версии следствия, Антон Шевелёв с начала 2016 по январь 2017 года получал деньги от директора «воронежской организации». Деньги чиновнику перечисляли поэтапно — наличными и банковскую карту. В общей сложности бизнесмены в несколько этапов передали Шевелёву 500 тыс. рублей за «совершение действий в интересах коммерческого предприятия».

Антон Шевелёв получил деньги от директора ООО «ПСК “КРОиС”» Руслана Куцева за согласование проекта многоэтажки на набережной Массалитинова в Воронеже. Строить дом намеревалось ООО «Шельф», наполовину принадлежащее владельцу компьютерной фирмы «РЕТ», депутату облдумы Владимиру Колыхалину.

Четвертым эпизодом в деле бывшего главного архитектора стала взятка на сумму более 1 млн рублей. Речь идет о согласовании проекта многоквартирного дома в районе улицы 9 Января. Дело возбуждено по материалам ФСБ.