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19:38 (мск), источник: Sputnik.by

МЧС: лось на трассе спровоцировал крупное ДТП

Официальный представитель УМЧС по Гомелькой области Мария Клезович рассказала на радио Sputnik Беларусь о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое спровоцировало дикое животное.

Источник: Sputnik.by

В центр оперативного управления Гомельского городского подразделения МЧС от заместителя начальника пожарной аварийно-спасательной части № 2 Гомельского городского отдела по ЧС поступило сообщение о том, что, на 78 километре трассы Гомель — Кобрин у поворота на деревню Цыкуны Гомельского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В одном из них зажаты люди.

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По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС было установлено, что во время движения по трассе автомобиля Nissan X-Trail на дорогу выбежал лось. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на животное. Ехавший за ним автомобиль ВАЗ 2106 столкнулся с «Ниссаном». В результате кроссовер вылетел с трассы в кювет, а «шестерка» въехала в ехавший в попутном направлении Opel Movano. В ВАЗе оказались зажаты два пенсионера: водитель 1933 года рождения, пенсионер и его супруга 1937 года рождения.

«До прибытия подразделений МЧС заместителем начальника пожарной аварийно-спасательной части № 2 Гомельского городского отдела по ЧС Полищуком Константином Юрьевичем, который в свободное от несения службы время на личном автомобиле выехал из дома в город Гомель и двигался в попутном направлении с участниками ДТП, руками была отжата дверь автомобиля ВАЗ и спасен водитель, который впоследствии был госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказала Клезович.

С различными телесными повреждениями пострадавшие супруги были доставлены в больницу. У мужчины была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки, а у его жены — закрытая черепно-мозговая травма и перелом бедра. Водители других автомобилей не пострадали.

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