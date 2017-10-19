Суд лишил нижегородского водителя прав на семь месяцев из-за стертой буквы на госномере автомобиля
Суд лишил нижегородского водителя прав управления автомобилем на семь месяцев
Суд лишил нижегородского водителя прав управления автомобилем на семь месяцев
Согласно информации, житель Нижегородской области ехал на автомобиле и был остановлен сотрудниками полиции на 399 км автомобильной дороги
На водителя был составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. Постановление в законную силу не вступило.