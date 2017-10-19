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18:14 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд лишил нижегородского водителя прав на семь месяцев из-за стертой буквы на госномере автомобиля

Суд лишил нижегородского водителя прав управления автомобилем на семь месяцев из-за стертой буквы на госномере. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 19 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, житель Нижегородской области ехал на автомобиле и был остановлен сотрудниками полиции на 399 км автомобильной дороги Москва-Уфа. При проверке документов было установлено, что на его автомобиле была стерта первая буква номера. При этом было установлено, что буква стерлась не из-за естественного износа, а из-за целенаправленного механического воздействия.

На водителя был составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. Постановление в законную силу не вступило.

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