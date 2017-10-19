Суд лишил нижегородского водителя прав на семь месяцев из-за стертой буквы на госномере автомобиля

Согласно информации, житель Нижегородской области ехал на автомобиле и был остановлен сотрудниками полиции на 399 км автомобильной дороги Москва-Уфа. При проверке документов было установлено, что на его автомобиле была стерта первая буква номера. При этом было установлено, что буква стерлась не из-за естественного износа, а из-за целенаправленного механического воздействия.