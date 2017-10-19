Рейсовый микроавтобус Кишинёв-Мэшкэуць попал в ДТП: две женщины госпитализированы
Две женщины 20 и 30 лет доставлены в больницу с различными травмами после того, как микроавтобус, в котором они ехали, вылетел в кювет.
Две женщины 20 и 30 лет доставлены в больницу с различными травмами после того, как микроавтобус, в котором они ехали, вылетел в кювет.
Авария произошла на трассе
Перед ДТП водитель рейсового микроавтобуса
В результате аварии две пассажирки получили травмы. Как сообщают врачи, их жизнь находится вне опасности. Остальные пять пассажиров, которые находились в микроавтобусе, отделались лёгким испугом.
По предварительной версии, виновным в аварии признали мужчину, который управлял повозкой.