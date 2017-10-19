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21:08 (мск), источник: Publika.md

Рейсовый микроавтобус Кишинёв-Мэшкэуць попал в ДТП: две женщины госпитализированы

Две женщины 20 и 30 лет доставлены в больницу с различными травмами после того, как микроавтобус, в котором они ехали, вылетел в кювет.

Источник: Publika.md

Авария произошла на трассе Кишинёв-Криуляны.

Перед ДТП водитель рейсового микроавтобуса Кишинёв-Мэшкэуць попытался избежать столкновения с повозкой, которая ехала по шоссе. Из-за резкого манёвра мужчина потерял управление, и микроавтобус вылетел с дороги.

В результате аварии две пассажирки получили травмы. Как сообщают врачи, их жизнь находится вне опасности. Остальные пять пассажиров, которые находились в микроавтобусе, отделались лёгким испугом.

По предварительной версии, виновным в аварии признали мужчину, который управлял повозкой.

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