Водитель сбил полицейского и ранил двух его коллег на посту ДПС в Ингушетии

Нападение произошло около 16:00 в районе населенного пункта Яндаре автомагистрали «Кавказ». Водитель легкового автомобиля не выполнил требование сотрудников ДПС остановиться. Он совершил наезд на находившегося на посту полицейского, а затем, выскочив из машины, ранил ножом двух его коллег.

Находившиеся на посту ДПС в целях самозащиты применили огнестрельное оружие, в результате чего злоумышленник был убит. Его личность уже установлена: Магомед Мезиев, 20-летний житель региона. Мотивы его нападения на пост устанавливаются, в качестве варианта рассматривается «преступление по идейным соображениям».

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».