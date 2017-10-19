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21:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Водитель сбил полицейского и ранил двух его коллег на посту ДПС в Ингушетии

Трое сотрудников полиции пострадали в результате нападения молодого мужчины на пост ДПС в Ингушетии. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает ТАСС.

Нападение произошло около 16:00 в районе населенного пункта Яндаре автомагистрали «Кавказ». Водитель легкового автомобиля не выполнил требование сотрудников ДПС остановиться. Он совершил наезд на находившегося на посту полицейского, а затем, выскочив из машины, ранил ножом двух его коллег.

Находившиеся на посту ДПС в целях самозащиты применили огнестрельное оружие, в результате чего злоумышленник был убит. Его личность уже установлена: Магомед Мезиев, 20-летний житель региона. Мотивы его нападения на пост устанавливаются, в качестве варианта рассматривается «преступление по идейным соображениям».

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

22 сентября двое мужчин обстреляли силовиков в Моздокском районе Северной Осетии. В результате трое человека получили ранения и были госпитализированы.

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