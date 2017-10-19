Раскрыты подробности убийства на Мальте писавшей о «панамском досье» журналистки

Следователи обнаружили, что бомба взорвалась после звонка на прикрепленное к ней устройство с мобильного телефона. Они надеются, что смогут установить, откуда был совершен звонок, и выйдут на след преступника.

Также было установлено, что бомба содержала около 500 граммов семтекса — мощной пластиковой взрывчатке, которая производится в Чехии с 1960-х годов. Такое же количество семтекса было использовано террористами при взрыве Boeing-747, произошедшем в небе над шотландским городом Локерби в 1988 году.

Кроме того, в машине был обнаружен ноутбук Галиции. Он во время взрыва сильно пострадал, однако следователи рассчитывают извлечь из него данные, которые помогут в расследовании убийства.