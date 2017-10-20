В Пулково массово задерживаются рейсы: на весь аэропорт остался один водитель трапа

Как сообщили «Фонтанке» читатели, вечером 19 октября сотрудники Пулково объяснили задержку рейса до Краснодара отсутствием водителей, которые могли бы подогнать трап к воздушному судну.

«На весь аэропорт остался один траповщик, который ездит от самолета к самолету», — пояснили сотрудники Пулково.

Цепную реакцию задержек запустил прибывший из Вены борт. Наземные службы должны были подогнать самоходный трап, однако через полтора часа ожидания самолет отбуксировали к новому терминалу и высадили через телескопический трап.

В час Пулково принимает и отправляет в среднем 16−17 рейсов. Он рассчитан на одновременную работу не более четырнадцати телетрапов. Обычно основная нагрузка лежит на самоходных трапах, однако после трагедии с годовалой пассажиркой, под которой провалилась площадка СПТ, треть техники была изъята из эксплуатации, а проверка показала отсутствие у абсолютного большинства водителей нужной категории. Их отправили на переаттестацию.