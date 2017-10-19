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23:34 (мск), источник: РИА Новости

В Домодедово таксист-нелегал наехал на полицейского

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Таксист-нелегал, отказавшийся предоставить документы, наехал на полицейского у аэропорта Домодедово и протащил его несколько метров на капоте, сообщает управление на транспорте МВД по ЦФО.

Полицейский патрульно-постовой службы решил проверить документы у мужчины, предлагающего взять такси у аэропорта Домодедово. Мужчина в ответ сел в припаркованный автомобиль Honda и заблокировал дверь. Полицейский подошел проверить документы, но мужчина не реагировал.

«Старшина полиции встал перед автомашиной, тем самым заблокировал ее движение. Водитель начал движение и совершил наезд на сотрудника, протащив его несколько метров на капоте. После этого второй неизвестный попытался помешать полицейскому задержать нарушителя. В результате оба злоумышленника на своих автомашинах с места происшествия скрылись», — отмечают в транспортной полиции.

Мужчин разыскивают, их машины уже найдены.

Аэропорт Домодедово выразил готовность оказать содействие в поиске нарушителей, в частности, предоставить записи с камер наблюдения.

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