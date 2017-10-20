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07:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе произошло ДТП с участием двух автомобилей

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Сегодня ночью в Уфе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По предварительным данным, Хендай Солярис, двигавшийся по улице Энтузиастов, столкнулся с автомобилем Рено Меган, который выезжал с прилегающей территории.

В результате аварии пострадала пассажирка из салона южнокорейской иномарки, сообщает «Дорожный патруль Уфа».

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