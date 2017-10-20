Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
«Ему не понравилось»: Собчак о реакции Путина на ее выдвижение
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Белла Хадид отметила 21-летие без нижнего белья и в платье – СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
Толкалина рассказала о последнем сообщении Марьянова жене - СМИ
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
03:47 (мск), источник: VLADNEWS

Пожилая украинка попала в историю во Владивостоке

Благодаря стражам правопорядка, история закончилась благополучно.

При патрулировании багажного отделения в аэропорту Владивостока, сотрудники транспортной полиции нашли женскую сумку, в которой обнаружились деньги, лекарства, тонометр, пластиковые карты и документы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Владелицей вещей оказалась 63-летняя гражданка Украины. Позвонив пенсионерке, полицейские выяснили, что она уже покинула аэровокзал и едет в гости к родственникам.

Прибыв в дежурную часть, женщина была приятно удивлена находкой и пояснила, что в сумке находятся не только деньги и документы, но и жизненно важные для нее лекарственные препараты. Также она рассказала полицейским, что прилетела из Москвы во Владивосток. После прилета она получила багаж и направилась к встречающим ее родственникам. Отсутствие сумки она не заметила и обнаружила пропажу только после того, как позвонили полицейские и попросили приехать в дежурную часть полиции, чтобы забрать деньги и вещи.

Женщина поблагодарила стражей правопорядка за возврат имущества в целости и сохранности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жительница Приморья выбросила из окна щенка
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Израиль будет отвечать огнем на обстрелы своей территории
Польша: «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
Буш завуалированно покритиковал Трампа и не назвал его имени
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь