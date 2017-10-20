Пожилая украинка попала в историю во Владивостоке

Прибыв в дежурную часть, женщина была приятно удивлена находкой и пояснила, что в сумке находятся не только деньги и документы, но и жизненно важные для нее лекарственные препараты. Также она рассказала полицейским, что прилетела из Москвы во Владивосток. После прилета она получила багаж и направилась к встречающим ее родственникам. Отсутствие сумки она не заметила и обнаружила пропажу только после того, как позвонили полицейские и попросили приехать в дежурную часть полиции, чтобы забрать деньги и вещи.