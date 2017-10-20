Жители Хабаровска наняли для детей нечистую на руку няню

В дальневосточной столице местные жители лишились своих драгоценностей благодаря няне, которую наняли для своих детей. Девушка стащила украшения, пока работодателей не было дома, а потом перестала выходить на связь.
В полицию обратилась семейная пара из Индустриального района Хабаровска. Потерпевшие рассказали, что из их квартиры кто-то похитил две пары золотых серёжек и кольцо, которые в общей сложности стоят порядка 40 тысяч рублей. Супруги добавили, что за неделю до пропажи украшений наняли девушку, которая присматривала за их маленькими дочками. Горожане нашли объявление в Интернете на популярном сайте, при встрече не посмотрели документы будущей воспитательницы, не прочитали отзывы об её услугах и не заключили договор. Няня сидела с детьми в течение недели, а затем не вышла на работу. Супруги осмотрели квартиру и обнаружили пропажу ювелирных изделий.
Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранители установили личность злоумышленницы — ей оказалась 21-летняя жительница микрорайона Большой аэродром, у которой раньше уже были проблемы с законом. На допросе горожанка объяснила, что сдала золото в ломбард, а полученные деньги потратила на личные нужды. Во время обыска у неё в квартире нашли залоговые билеты. На девушку завели уголовное дело по статье «Кража», на время расследования фигурантку отпустили под подписку о невыезде.