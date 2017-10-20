Жители Хабаровска наняли для детей нечистую на руку няню

В дальневосточной столице местные жители лишились своих драгоценностей благодаря няне, которую наняли для своих детей. Девушка стащила украшения, пока работодателей не было дома, а потом перестала выходить на связь.

В полицию обратилась семейная пара из Индустриального района Хабаровска. Потерпевшие рассказали, что из их квартиры кто-то похитил две пары золотых серёжек и кольцо, которые в общей сложности стоят порядка 40 тысяч рублей. Супруги добавили, что за неделю до пропажи украшений наняли девушку, которая присматривала за их маленькими дочками. Горожане нашли объявление в Интернете на популярном сайте, при встрече не посмотрели документы будущей воспитательницы, не прочитали отзывы об её услугах и не заключили договор. Няня сидела с детьми в течение недели, а затем не вышла на работу. Супруги осмотрели квартиру и обнаружили пропажу ювелирных изделий.