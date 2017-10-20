Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении Харви Вайнштейна

Полиция сообщила, что допросила возможную жертву Вайнштейна, при этом не раскрыв ее имени. Los Angeles Times уточняет, что это 38-летняя итальянская актриса и модель.

По сведениям издания, ее показания касаются инцидента, произошедшего в 2013-м году в отеле Beverly Hills в Лос-Анджелесе. Вайнштейн, с которым до этого она встречалась лишь один раз, против воли актрисы проник в номер и изнасиловал ее. Женщина рассказала, что умоляла продюсера отпустить ее, показывая ему фотографии детей и матери, которая тогда проходила курс химиотерапии.

Уходя, Вайнштейн сказал, что она очень красива и могла бы работать в Голливуде. «Он вел себя так, будто ничего не произошло», — рассказала пострадавшая. После этого случая продюсер даже приглашал ее на вечеринки, проходившие у него дома.