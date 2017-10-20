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04:34 (мск), источник: Интерфакс

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении Харви Вайнштейна

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Полиция Лос-Анджелеса сообщила о том, что начала расследование в отношении продюсера Харви Вайнштейна, подозреваемого в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, сообщает в четверг газета Los Angeles Times.

Полиция сообщила, что допросила возможную жертву Вайнштейна, при этом не раскрыв ее имени. Los Angeles Times уточняет, что это 38-летняя итальянская актриса и модель.

По сведениям издания, ее показания касаются инцидента, произошедшего в 2013-м году в отеле Beverly Hills в Лос-Анджелесе. Вайнштейн, с которым до этого она встречалась лишь один раз, против воли актрисы проник в номер и изнасиловал ее. Женщина рассказала, что умоляла продюсера отпустить ее, показывая ему фотографии детей и матери, которая тогда проходила курс химиотерапии.

Уходя, Вайнштейн сказал, что она очень красива и могла бы работать в Голливуде. «Он вел себя так, будто ничего не произошло», — рассказала пострадавшая. После этого случая продюсер даже приглашал ее на вечеринки, проходившие у него дома.

Несмотря на то, что ранее показания против Вайнштейна дали уже пять женщин, последний случай представляет для него наибольшую опасность с юридической точки зрения. Все остальные инциденты произошли более 10 лет назад, что может позволить Вайнштейну избежать уголовной ответственности.

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18 октября© Ньюстюб
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