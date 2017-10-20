Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении Харви Вайнштейна
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Полиция
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Полиция
Полиция сообщила, что допросила возможную жертву Вайнштейна, при этом не раскрыв ее имени. Los Angeles Times уточняет, что это 38-летняя итальянская актриса и модель.
По сведениям издания, ее показания касаются инцидента, произошедшего в 2013-м году в отеле Beverly Hills в
Уходя, Вайнштейн сказал, что она очень красива и могла бы работать в Голливуде. «Он вел себя так, будто ничего не произошло», — рассказала пострадавшая. После этого случая продюсер даже приглашал ее на вечеринки, проходившие у него дома.
Несмотря на то, что ранее показания против Вайнштейна дали уже пять женщин, последний случай представляет для него наибольшую опасность с юридической точки зрения. Все остальные инциденты произошли более 10 лет назад, что может позволить Вайнштейну избежать уголовной ответственности.