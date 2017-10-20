Два школьника пострадали в ДТП в Иркутске
Пострадавшим потребовалась помощь медиков.
Пострадавшим потребовалась помощь медиков.
В Иркутске полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в которых пострадали школьники. Об этом сообщает
Первая авария произошла утром 19 октября на улице Сеченова. Как стало известно, 12-летний школьник переходил дорогу вне «зебры» и ударился о боковую дверь проезжающего автомобиля «Мазда Демио». Пострадавшему 6-класснику потребовалась медпомощь. Его отвезли в больницу.
Другое ДТП случилось на пересечении улиц Карла Маркса и Грязнова. Выяснилось, что 9-летний мальчик на роликах пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент его сбила 24-летняя иркутянка на автомобиле «Форд Мондео». Школьника госпитализировали.