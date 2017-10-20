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04:53 (мск), источник: АиФ Иркутск

Два школьника пострадали в ДТП в Иркутске

Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

В Иркутске полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в которых пострадали школьники. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Первая авария произошла утром 19 октября на улице Сеченова. Как стало известно, 12-летний школьник переходил дорогу вне «зебры» и ударился о боковую дверь проезжающего автомобиля «Мазда Демио». Пострадавшему 6-класснику потребовалась медпомощь. Его отвезли в больницу.

Другое ДТП случилось на пересечении улиц Карла Маркса и Грязнова. Выяснилось, что 9-летний мальчик на роликах пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент его сбила 24-летняя иркутянка на автомобиле «Форд Мондео». Школьника госпитализировали.

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