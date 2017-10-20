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04:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

Работник рыборазводного завода в Хабаровском крае застрелил своего коллегу

Ранее мужчина уже был неоднократно судим.

Хабаровск, 20 октября, AmurMedia.

В Хабаровском крае арестован работник рыборазводного завода, обвиняемый в убийстве коллеги. Задержанный был неоднократно судим, расследование уголовного дела продолжается, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении 51-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 16 октября 2017 года в кухне рыборазводного завода, расположенного в бухте То Ульчского района, двое мужчин распивали спиртные напитки. В ходе беседы они стали оскорблять друг друга. Началась драка, в ходе которой подозреваемый схватил мелкокалиберную винтовку и выстрелил 59-летнему коллеге в голову. Потерпевший доставлен в больницу, где на следующий день скончался от полученного ранения.

В ходе следствия подозреваемый дал признательные показания. Ранее мужчина уже был неоднократно судим. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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