Жителей Северо-Енисейского района терроризируют бродячие собаки

С начала года животные покусали 18 человек, причём 13 из них — дети. Отловом зверей по контракту должен заниматься фонд «Белка и Стрелка», за это администрация района заплатит почти 600 тысяч рублей.



Районные власти уже заявили, что оплата услуг подрядчика под вопросом: пострадавших слишком много, а жалобы жителей фонд «Белка и Стрелка» игнорирует. В свою очередь директор организации прокомментировал, что претензий властей не понимает, якобы работа в районе ведётся исправно.





