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05:24 (мск), источник: Вести - Красноярск

Жителей Северо-Енисейского района терроризируют бродячие собаки

Жители Северо-Енисейского района страдают от агрессивных бродячих собак.

Источник: Вести - Красноярск

С начала года животные покусали 18 человек, причём 13 из них — дети. Отловом зверей по контракту должен заниматься фонд «Белка и Стрелка», за это администрация района заплатит почти 600 тысяч рублей.

Районные власти уже заявили, что оплата услуг подрядчика под вопросом: пострадавших слишком много, а жалобы жителей фонд «Белка и Стрелка» игнорирует. В свою очередь директор организации прокомментировал, что претензий властей не понимает, якобы работа в районе ведётся исправно.


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