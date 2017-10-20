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05:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Власти и МВД должны найти все нелегальные дома престарелых после пожара в Иркутске

Отсутствие данных о незаконных организациях стало одной из причин трагедии по словам омбудсмена Валерия Лукина.

Источник: IrkutskMedia.ru

Министерство социального развития и МВД должны найти все нелегальные дома престарелых после пожара в Иркутске. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин считает, что незнание властей и правоохранительных органов о подобных незаконных организациях стало причиной трагедии. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе омбудсмена.

18 октября в результате пожара на улице Курортной в Иркутске серьезно пострадали люди. Как выяснилось, в указанном здании размещался дом престарелых, организованный не значившимся в Реестре поставщиков социальных услуг Фондом паллиативной помощи имени Св. Милицы. В соответствии с федеральным законом, включение организаций социального обслуживания в реестр поставщиков социальных услуг осуществляется на добровольной основе, однако Фонд обязан был предоставить в минсоцразвития региона информацию о пребывающих в этом доме гражданах для формирования регистра получателей социальных услуг и, таким образом, заявить о своей деятельности.

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