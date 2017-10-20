Мэр Чунского района незаконно начислил себе более полумиллиона рублей

Поводом для обращения прокурора в суд послужили выявленные службой государственного финансового контроля Иркутской области я нарушения при начислении и выплате мэру жалованья. Общая сумма необоснованных выплат составила 523 тыс. рублей.

Установлено, что вопреки рекомендациям и требованиям областных органов контроля зарплата в 2015—2016 годах мэру начислялась и выплачивалась в размере, превышающем установленный. В результате с марта по октябрь 2016 года Чунский район не получал из областного бюджета субсидию на выравнивание бюджетной обеспеченности, что явилось причиной задолженности по выплате зарплаты работникам учреждений трёх сельских поселений.