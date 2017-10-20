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05:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мэр Чунского района незаконно начислил себе более полумиллиона рублей

Чунский районный суд вынес решение взыскать с мэра Валерия Тюменцева излишне начисленную и полученную им зарплату, об этом 19 октября 2017 года сообщает Генеральная прокуратура России.

Поводом для обращения прокурора в суд послужили выявленные службой государственного финансового контроля Иркутской области я нарушения при начислении и выплате мэру жалованья. Общая сумма необоснованных выплат составила 523 тыс. рублей.

Установлено, что вопреки рекомендациям и требованиям областных органов контроля зарплата в 2015—2016 годах мэру начислялась и выплачивалась в размере, превышающем установленный. В результате с марта по октябрь 2016 года Чунский район не получал из областного бюджета субсидию на выравнивание бюджетной обеспеченности, что явилось причиной задолженности по выплате зарплаты работникам учреждений трёх сельских поселений.

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