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07:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП в Алматы

Водитель, предположительно, на черном Lexus совершил смертельный наезд на пешехода и скрылся с места ДТП.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 окт — Sputnik. Полиция Алматы будет искать скрывшегося с места ДТП водителя, который насмерть сбил женщину, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

ДТП произошло на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова. Со слов очевидцев, иномарка черного цвета, предположительно, Lexus двигалась в восточном направлении. На пересечении с улицей Емцова автомобиль сбил женщину 1964 года рождения.

Смертельный наезд на пешехода в Алматы.

От полученных травм она скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Автомобиль с места ДТП скрылся.

Полиция Алматы будет выяснять детали случившегося и займется поиском скрывшегося водителя.

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