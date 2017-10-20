Водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП в Алматы
Водитель, предположительно, на черном Lexus совершил смертельный наезд на пешехода и скрылся с места ДТП.
Водитель, предположительно, на черном Lexus совершил смертельный наезд на пешехода и скрылся с места ДТП.
АСТАНА, 20 окт — Sputnik. Полиция Алматы будет искать скрывшегося с места ДТП водителя, который насмерть сбил женщину, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
ДТП произошло на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова. Со слов очевидцев, иномарка черного цвета, предположительно, Lexus двигалась в восточном направлении. На пересечении с улицей Емцова автомобиль сбил женщину 1964 года рождения.
Смертельный наезд на пешехода в Алматы.
От полученных травм она скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Автомобиль с места ДТП скрылся.
Полиция Алматы будет выяснять детали случившегося и займется поиском скрывшегося водителя.