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08:29 (мск), источник: ЕАН

Водитель иномарки насмерть сбила дачницу под Екатеринбургом

Водитель Shevrolet Lanos насмерть сбила женщину на 16 км трассы Белоярский — Бруснятское накануне вечером.

По информации областного ГИБДД, в 20:00 30-летняя женщина за рулем иномарки сбила 76-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу перед машиной.

Пенсионерка приехала на дачу из Екатеринбурга. В результате аварии дачница скончалась на месте.

На одежде женщины не было светоотражающих элементов, обязательных с 1 июля 2015 года.

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