Водитель иномарки насмерть сбила дачницу под Екатеринбургом
Водитель Shevrolet Lanos насмерть сбила женщину на 16 км трассы Белоярский — Бруснятское накануне вечером.
Водитель Shevrolet Lanos насмерть сбила женщину на 16 км трассы Белоярский — Бруснятское накануне вечером.
По информации областного ГИБДД, в 20:00 30-летняя женщина за рулем иномарки сбила 76-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу перед машиной.
Пенсионерка приехала на дачу из Екатеринбурга. В результате аварии дачница скончалась на месте.
На одежде женщины не было светоотражающих элементов, обязательных с 1 июля 2015 года.