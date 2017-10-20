В самом западном городе России восстановили электроснабжение

В четверг в 18.38 (19.38 мск) на подстанции Балтийска, которая обслуживается АО «Оборонэнерго», произошло технологическое нарушение. По информации МЧС, причиной ЧП стала неисправность электрооборудования на подстанции, короткое замыкание в электрощитовой. Из-за возникшего там пожара без электричества остался весь город. Возгорание на площади шесть квадратных метров было своевременно ликвидировано.

«Потребители получают электроэнергию по нормальной схеме энергоснабжения. По данным диспетчерской службы “Янтарьэнерго” в 04.44 по местному времени (05.44 мск) подано напряжение на подстанции», — сказала Вольнова.

По распоряжению гендиректора «Россетей» Павла Ливинского, необходимый для аварийно-восстановительных работ на объектах «Оборонэнерго» аварийный запас направлен в город. В Балтийск были направлены резервные источники питания «Янтарьэнерго» общей мощностью 2 мегаватта. В работах на подстанции и подключении дизель-генераторов были задействованы почти 100 человек персонала сетевой компании.