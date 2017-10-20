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08:16 (мск), источник: РИА Новости

В самом западном городе России восстановили электроснабжение

КАЛИНИНГРАД, 20 окт — РИА Новости. В Балтийске, где живут около 39 тысяч человек, восстановили электроснабжение, сообщила РИА Новости представитель электросетевой компании «Янтарьэнерго» Анастасия Вольнова.

В четверг в 18.38 (19.38 мск) на подстанции Балтийска, которая обслуживается АО «Оборонэнерго», произошло технологическое нарушение. По информации МЧС, причиной ЧП стала неисправность электрооборудования на подстанции, короткое замыкание в электрощитовой. Из-за возникшего там пожара без электричества остался весь город. Возгорание на площади шесть квадратных метров было своевременно ликвидировано.

«Потребители получают электроэнергию по нормальной схеме энергоснабжения. По данным диспетчерской службы “Янтарьэнерго” в 04.44 по местному времени (05.44 мск) подано напряжение на подстанции», — сказала Вольнова.

По распоряжению гендиректора «Россетей» Павла Ливинского, необходимый для аварийно-восстановительных работ на объектах «Оборонэнерго» аварийный запас направлен в город. В Балтийск были направлены резервные источники питания «Янтарьэнерго» общей мощностью 2 мегаватта. В работах на подстанции и подключении дизель-генераторов были задействованы почти 100 человек персонала сетевой компании.

Электроснабжение социально значимых объектов в Балтийске было восстановлено еще раньше, их подключили к резервным источникам питания. Все стратегические объекты Балтийска были запитаны от резервных источников Минобороны. Калининградский губернатор Антон Алиханов сообщал ранее, что держит ситуацию с отключением под контролем. Данные о ремонте подстанции появятся после оценки масштаба урона.

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