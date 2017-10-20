Южноуральцу грозит пожизненный срок за смертельное ДТП с полицейским

Инцидент квалифицировали согласно статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, трагедия произошла 30 сентября, в селе Травники. Водитель «ВАЗ-2101» не подчинился законному требованию сотрудника ДПС об остановке требования и наехал на него. Полицейский получил тяжелые травмы и через несколько дней скончался в больнице. Обвиняемый с места происшествия скрылся, однако позже сам явился в полицию.

«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в Следственном комитете.