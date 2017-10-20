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08:28 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральцу грозит пожизненный срок за смертельное ДТП с полицейским

Жителю Чебаркульского района, который нанес смертельные травмы сотруднику ДПС, предъявили обвинение.

Инцидент квалифицировали согласно статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, трагедия произошла 30 сентября, в селе Травники. Водитель «ВАЗ-2101» не подчинился законному требованию сотрудника ДПС об остановке требования и наехал на него. Полицейский получил тяжелые травмы и через несколько дней скончался в больнице. Обвиняемый с места происшествия скрылся, однако позже сам явился в полицию.

«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в Следственном комитете.

Добавим, что санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание от 12 до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение.

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