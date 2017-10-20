Во Владивостоке у причала произошел пожар

Источник: РИА Новости

Отмечается, что ЧП произошло утром в пятницу, сообщение поступило в 05.29 местного времени (22.29 мск четверга) в пожарно-спасательную службу Владивостока. Возгорание произошло на среднедобывающем сейнере, стоящем на 44-м причале по улице Калинина.

«Уже через 8 минут на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В связи с задымлением внутри судна было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки было установлено, что в подсобном помещении горят электрощит и обшивка», — говорится в сообщении.