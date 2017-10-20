Во Владивостоке у причала произошел пожар
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт — РИА Новости. Спасатели потушили пожар на сейнере, который загорелся у причала во Владивостоке, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС РФ.
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт — РИА Новости. Спасатели потушили пожар на сейнере, который загорелся у причала во Владивостоке, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Отмечается, что ЧП произошло утром в пятницу, сообщение поступило в 05.29 местного времени (22.29 мск четверга) в
«Уже через 8 минут на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В связи с задымлением внутри судна было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки было установлено, что в подсобном помещении горят электрощит и обшивка», — говорится в сообщении.
В 05.50 местного времени пожар был локализован, а в 06.35 полностью потушен. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.