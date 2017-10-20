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07:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии мужчина разграбил ульи, потому что нечем было закусывать

Теперь ему грозит срок за кражу.

Житель села Мраково, проснувшись с утра, обнаружил, что кто-то ночью наведался в его хозяйство: из одного улья пропали рамки с медом. Мужчина обратился за помощью в полицию, и вскоре оперативники вместе с участковыми вышли на след подозреваемого.

Когда правоохранители вошли в дом 40-летнего местного жителя, они застали его за настоящим пиршеством: мужчина выпивал, а водку закусывал медом в сотах. Сыщики сразу обратили внимание, что руки его были опухшими от укусов пчел.

— Сельчанин признался в совершенном и рассказал, что деревянные рамки сжег в печи, — рассказали в пресс-службе МВД по РБ. — Сумма ущерба составила около 3000 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Гурману грозит до 2 лет лишения свободы.

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