В Башкирии мужчина разграбил ульи, потому что нечем было закусывать

Житель села Мраково, проснувшись с утра, обнаружил, что кто-то ночью наведался в его хозяйство: из одного улья пропали рамки с медом. Мужчина обратился за помощью в полицию, и вскоре оперативники вместе с участковыми вышли на след подозреваемого.

Когда правоохранители вошли в дом 40-летнего местного жителя, они застали его за настоящим пиршеством: мужчина выпивал, а водку закусывал медом в сотах. Сыщики сразу обратили внимание, что руки его были опухшими от укусов пчел.

— Сельчанин признался в совершенном и рассказал, что деревянные рамки сжег в печи, — рассказали в пресс-службе МВД по РБ. — Сумма ущерба составила около 3000 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.