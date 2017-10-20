В Башкирии мужчина разграбил ульи, потому что нечем было закусывать
Теперь ему грозит срок за кражу.
Теперь ему грозит срок за кражу.
Житель села Мраково, проснувшись с утра, обнаружил, что
Когда правоохранители вошли в дом 40-летнего местного жителя, они застали его за настоящим пиршеством: мужчина выпивал, а водку закусывал медом в сотах. Сыщики сразу обратили внимание, что руки его были опухшими от укусов пчел.
— Сельчанин признался в совершенном и рассказал, что деревянные рамки сжег в печи, — рассказали в
Гурману грозит до 2 лет лишения свободы.