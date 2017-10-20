Хабаровчанка попала в аварию, отметив развод подруги

В Хабаровске на улице Флотской перевернулся автомобиль «Тойота Витц», в котором ехали две подруги. Водитель с трехлетним водительским стажем на ровном месте потеряла управление, сообщает портал «Губерния».

30-летняя хозяйка «Тойоты Витц» вместе с приятельницей ехала со стороны улицы Связной. Машина перевернулась и приземлилась на обочине. Авария сопровождалась звоном стеклянных бутылок: хабаровчанка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, недавно развелась, и этим вечером подруги отмечали начало ее свободной жизни.

Грохот привлек внимание пожарных из соседней части. Сотрудники МЧС поспешили на помощь женщинам, а заодно передали информацию о случившемся в дежурную часть ГИБДД и вызвали врачей. От помощи медиков водитель и пассажир отказались: от травм их уберегли ремни безопасности.

Выпивала ли автолюбительница тем вечером — неизвестно. Дуть в трубочку алкотестера женщина отказалась, ехать на медицинское освидетельствование тоже не захотела. За это автолюбительнице грозит лишение водительского удостоверения.