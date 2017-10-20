Адвоката из алко-ОПГ челябинских полицейских оставили под арестом

Областной суд оставил под стражей адвоката и бывшего начальника следственной части СУ УМВД по Челябинску Михаила Шестерикова, арестованного в августе за участие в ОПГ полицейских, сбывших миллион бутылок контрафактного алкоголя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Постановление об аресте в Челябинский областной суд обжаловал адвокат Шестерикова, настаивавший на изменении избранной меры пресечения на домашний арест.

«Рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Михаила Шестерикова, областной суд оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 4 октября 2017 года, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей на четыре месяца, а всего до шести месяцев, до 10 февраля 2018 года», — рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Михаилу Шестерикову предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 175 УК РФ (сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем, организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения). По аналогичному делу арестованы начальник следственного управления УМВД Василий Потехин и бывший начальник уголовного розыска полиции Челябинска Рафаэль Усманов. Кроме того, в деле фигурируют экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Валерий Сизенов и бывший следователь УМВД Алексей Юсупов.