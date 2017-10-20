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07:38 (мск), источник: dostup1.ru

Адвоката из алко-ОПГ челябинских полицейских оставили под арестом

Экс-начальник следствия городского УМВД пробудет под стражей еще четыре месяца.

Областной суд оставил под стражей адвоката и бывшего начальника следственной части СУ УМВД по Челябинску Михаила Шестерикова, арестованного в августе за участие в ОПГ полицейских, сбывших миллион бутылок контрафактного алкоголя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Постановление об аресте в Челябинский областной суд обжаловал адвокат Шестерикова, настаивавший на изменении избранной меры пресечения на домашний арест.

«Рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Михаила Шестерикова, областной суд оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 4 октября 2017 года, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей на четыре месяца, а всего до шести месяцев, до 10 февраля 2018 года», — рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Михаилу Шестерикову предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 175 УК РФ (сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем, организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения). По аналогичному делу арестованы начальник следственного управления УМВД Василий Потехин и бывший начальник уголовного розыска полиции Челябинска Рафаэль Усманов. Кроме того, в деле фигурируют экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Валерий Сизенов и бывший следователь УМВД Алексей Юсупов.

Напомним, дело было возбуждено по материалам УФСБ по Челябинской области. Расследованием занимается Следственный комитет. По версии СК, высокопоставленные полицейские создали ОПГ, чтобы сбыть миллион бутылок изъятого в 2013 году контрафактного алкоголя. Пропажа коньяков, виски и водки сомнительного происхождения вскрылась в 2015 году, когда их не оказалось на складе.

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