Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Секс сокращает жизнь
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
На острове Пхукет утонул второй за неделю российский турист
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Толкалина рассказала о последнем сообщении Марьянова жене - СМИ
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
07:35 (мск), источник: Интерфакс

В Новом Уренгое самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Пассажирский Boeing, прилетевший в Новый Уренгой из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил «Интерфаксу» в пятницу информированный источник.

По его словам, самолет Boeing 737 авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7) прибыл из Москвы. Однако экипажу не удалось удержать самолет в пределах полосы, и он выкатился передней стойкой шасси на четыре метра. На борту самолета находилось более 150 пассажиров. Они эвакуированы. Никто не пострадал.

Тем не менее, аэропорт «Новый Уренгой» пока закрыт, отметил источник.

В пресс-службе Уральского управления МВД РФ на транспорте агентству «Интерфакс» подтвердили данный факт. «Пассажирский самолет приземлился, и произошло, что он выкатился немного за пределы взлетной полосы. Но все хорошо, ни пострадавших, ни потерпевших нет», — сказали в пресс-службе.

В справочной аэропорта Новый Уренгой агентству «Интерфакс» сообщили, что аэропорт открыт. «Аэропорт открыт с 9:00 (7:00 мск). До этого был закрыт — подготовка посадочной полосы», — отметил собеседник агентства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
Польша: «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
Буш завуалированно покритиковал Трампа и не назвал его имени
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь