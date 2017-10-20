В Новом Уренгое самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

По его словам, самолет Boeing 737 авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7) прибыл из Москвы. Однако экипажу не удалось удержать самолет в пределах полосы, и он выкатился передней стойкой шасси на четыре метра. На борту самолета находилось более 150 пассажиров. Они эвакуированы. Никто не пострадал.

Тем не менее, аэропорт «Новый Уренгой» пока закрыт, отметил источник.

В пресс-службе Уральского управления МВД РФ на транспорте агентству «Интерфакс» подтвердили данный факт. «Пассажирский самолет приземлился, и произошло, что он выкатился немного за пределы взлетной полосы. Но все хорошо, ни пострадавших, ни потерпевших нет», — сказали в пресс-службе.