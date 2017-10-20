В Новом Уренгое самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Пассажирский Boeing, прилетевший в Новый Уренгой из Москвы, выкатился за пределы
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Пассажирский Boeing, прилетевший в Новый Уренгой из Москвы, выкатился за пределы
По его словам, самолет Boeing 737 авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7) прибыл из Москвы. Однако экипажу не удалось удержать самолет в пределах полосы, и он выкатился передней стойкой шасси на четыре метра. На борту самолета находилось более 150 пассажиров. Они эвакуированы. Никто не пострадал.
Тем не менее, аэропорт «Новый Уренгой» пока закрыт, отметил источник.
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В справочной аэропорта Новый Уренгой агентству «Интерфакс» сообщили, что аэропорт открыт. «Аэропорт открыт с 9:00 (7:00 мск). До этого был закрыт — подготовка посадочной полосы», — отметил собеседник агентства.