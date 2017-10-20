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08:13 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

24,6 миллиона похитил директор пермской управляющей компании

ПЕРМЬ, 20 октября, ФедералПресс. Директор УК в Перми разворовал деньги. УК получила их от граждан в счет оплаты услуг РСО, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

РСО недодполучила плату за поставку тепловой энергии.

Также директор купил на деньги управляющей компании себе нежилое помещение. УК принадлежал люксовый внедорожник. Его директор продал по сниженной цене своему сыну.

Своими действиями он нанес ущерб в размере 24,6 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.

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