В торговом центре «Фестиваль» в Омске началась эвакуация людей
Пришедшие к открытию ТЦ покупатели и продавцы вынуждены были спешно покинуть здание
Пришедшие к открытию ТЦ покупатели и продавцы вынуждены были спешно покинуть здание
В Омске продолжаются эвакуации в торговых центрах и других заведениях с массовым пребыванием людей. Как стало известно Om1.ru, только что начали выводить персонал и ранних покупателей в ТЦ «Фестиваль», находящемся на улице 70-лет Октября.
В настоящий момент люди выходят на улицу, несмотря на дождь. Как сообщают очевидцы, в ТЦ Festival City сработала пожарная сигнализация, после чего администрация центра начала эвакуировать посетителей. Судя по всему, речь идет об учебной пожарной тревоге. Никаких сигналов о возгорании в управление МЧС по Омской области не поступало, звонков о минировании также не было.
Администрация ТЦ Festival City:
— Это была плановая пожарная тренировка, которая проводится в торговых комплексах дважды в год. Все арендаторы были о ней предупреждены.
Напомним, волна ложных «минирований» и связанных с ними массовыми эвакуациями прокатилась по Омску после 10 сентября 2017 года. В день выборов неизвестные позвонили и сообщили о том, что заминирован горизбирком,
Вечером этого же дня в городе были эвакуированы посетители нескольких кинотеатров и торговых центров. После этого волна ложных телефонных сообщений прокатилась по всей России, но Омск стал одним из первых городов, подвергшихся атаке лжетеррористов.