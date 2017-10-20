В Березовском врачи забыли в пациентке кусок перчатки

Женщина рассказала, что в июне 2017 года по медпоказаниям ей сделали операцию, в конце которой временно поставили так называемый «перчаточный дренаж» для оттока жидкости, которая выходила через отверстие в брюшной полости. Через три месяца шов на животе разошелся, и она обнаружила, что из него торчит кусок не извлеченного после хирургического вмешательства дренажа. Она вновь обратилась в больницу, где врачи удалили все, что «забыли» в ней ранее.