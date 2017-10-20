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08:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Березовском врачи забыли в пациентке кусок перчатки

Отвечать придется перед прокурором.

В центральной горбольнице Березовского проходит прокурорская проверка. Поводом стала жалоба местной жительницы на то, что хирурги забыли в ней часть резиновой перчатки, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.

Женщина рассказала, что в июне 2017 года по медпоказаниям ей сделали операцию, в конце которой временно поставили так называемый «перчаточный дренаж» для оттока жидкости, которая выходила через отверстие в брюшной полости. Через три месяца шов на животе разошелся, и она обнаружила, что из него торчит кусок не извлеченного после хирургического вмешательства дренажа. Она вновь обратилась в больницу, где врачи удалили все, что «забыли» в ней ранее.

«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будут опрошены сотрудники бригады больницы, которые участвовали в проведении операции данной пациентке», — пояснили в ведомстве.

При подтверждении ненадлежащего исполнения должностных обязанностей со стороны медицинского персонала может быть возбуждено уголовное дело.

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