В Березовском врачи забыли в пациентке кусок перчатки
Отвечать придется перед прокурором.
Отвечать придется перед прокурором.
В центральной горбольнице Березовского проходит прокурорская проверка. Поводом стала жалоба местной жительницы на то, что хирурги забыли в ней часть резиновой перчатки, сообщили «Уралинформбюро» в
Женщина рассказала, что в июне 2017 года по медпоказаниям ей сделали операцию, в конце которой временно поставили так называемый «перчаточный дренаж» для оттока жидкости, которая выходила через отверстие в брюшной полости. Через три месяца шов на животе разошелся, и она обнаружила, что из него торчит кусок не извлеченного после хирургического вмешательства дренажа. Она вновь обратилась в больницу, где врачи удалили все, что «забыли» в ней ранее.
«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будут опрошены сотрудники бригады больницы, которые участвовали в проведении операции данной пациентке», — пояснили в ведомстве.
При подтверждении ненадлежащего исполнения должностных обязанностей со стороны медицинского персонала может быть возбуждено уголовное дело.