Магнитогорский бизнесмен похитил 6,5 млн
Полиция Магнитогорска раскрыла крупное мошенничество.
Полиция Магнитогорска раскрыла крупное мошенничество.
В преступлении обвиняют местного предпринимателя, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Будучи учредителем и директором коммерческой фирмы, под предлогом развития бизнеса, связанного с торговлей черным металлом, он взял у потерпевшего денег в долг. Общая сумма составила шесть с половиной миллионов рублей. Однако, как выяснили полицейские, возвращать он их не собирался изначально.
«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд города Магнитогорска», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.
Добавим, что обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.