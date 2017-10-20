Магнитогорский бизнесмен похитил 6,5 млн

Будучи учредителем и директором коммерческой фирмы, под предлогом развития бизнеса, связанного с торговлей черным металлом, он взял у потерпевшего денег в долг. Общая сумма составила шесть с половиной миллионов рублей. Однако, как выяснили полицейские, возвращать он их не собирался изначально.