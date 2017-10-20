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07:53 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Магнитогорский бизнесмен похитил 6,5 млн

Полиция Магнитогорска раскрыла крупное мошенничество.

В преступлении обвиняют местного предпринимателя, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Будучи учредителем и директором коммерческой фирмы, под предлогом развития бизнеса, связанного с торговлей черным металлом, он взял у потерпевшего денег в долг. Общая сумма составила шесть с половиной миллионов рублей. Однако, как выяснили полицейские, возвращать он их не собирался изначально.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд города Магнитогорска», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

Добавим, что обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

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