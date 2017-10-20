Красноярца крупно оштрафовали за выдуманное избиение битой

Инцидент произошел летом этого года. В полицию обратился ранее уже судимый мужчина и сообщил, что двое знакомых избили его битой и забрали 200 тысяч рублей. Однако в ходе следствия полицейские усомнились в его показаниях и выяснили, что ранее у мужчины произошел словесный конфликт с этими же знакомыми. «Решив отомстить своим обидчикам, он обвинил их в разбойном нападении и хищении крупной суммы денег. Также стражи порядка выяснили, что обвиняемый из-за неприязненных отношений повредил их автомобиль Toyota Sprinter», — пояснили в пресс-службе.