Красноярца крупно оштрафовали за выдуманное избиение битой
46-летний мужчина сообщил о совершенном против него преступлении после ссоры со знакомыми.
46-летний мужчина сообщил о совершенном против него преступлении после ссоры со знакомыми.
46-летнего жителя Красноярска осудили за ложный донос и умышленное повреждение иномарки, сообщили в
Инцидент произошел летом этого года. В полицию обратился ранее уже судимый мужчина и сообщил, что двое знакомых избили его битой и забрали 200 тысяч рублей. Однако в ходе следствия полицейские усомнились в его показаниях и выяснили, что ранее у мужчины произошел словесный конфликт с этими же знакомыми. «Решив отомстить своим обидчикам, он обвинил их в разбойном нападении и хищении крупной суммы денег. Также стражи порядка выяснили, что обвиняемый
За заведомо ложный донос и умышленное повреждение чужого имущества суд назначил мужчине штраф в размере 110 тысяч рублей.