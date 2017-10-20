В Чебаркуле школа, казначейство и девять жилых домов остались без отопления из-за прорыва теплотрассы
В Чебаркуле произошла авария на теплотрассе. В результате без тепла остались школа, казначейство и девять жилых домов.
В Чебаркуле произошла авария на теплотрассе. В результате без тепла остались школа, казначейство и девять жилых домов.
Как сообщили Накануне.RU в
Сегодня в школе должны провести мониторинг температурного режима, чтобы определить требуется ли сократить продолжительность занятий, либо отменить их.
Вчера вечером место аварии определили. Необходимо заменить 30 метров трубы, после чего будет произведен пробный запуск тепла.
Напомним, в Троицке в начале октября был объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Губернатор Борис Дубровский поручил обеспечить жителей города теплом в кратчайшие сроки. На прошлой неделе тепло пришло в дома троичан, а режим повышенной готовности к ЧС был снят.
Губернатор Борис Дубровский потребовал от глав Копейска и Троицка отчет за срыв отопительного сезона.