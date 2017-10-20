В Чебаркуле школа, казначейство и девять жилых домов остались без отопления из-за прорыва теплотрассы

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, прорыв теплотрассы произошел 18 октября в районе школы № 7. В результате от подачи теплоносителя были отключены 12 объектов, из которых девять многоквартирных домов, а также здание школы и казначейство.

Сегодня в школе должны провести мониторинг температурного режима, чтобы определить требуется ли сократить продолжительность занятий, либо отменить их.

Вчера вечером место аварии определили. Необходимо заменить 30 метров трубы, после чего будет произведен пробный запуск тепла.

Напомним, в Троицке в начале октября был объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Губернатор Борис Дубровский поручил обеспечить жителей города теплом в кратчайшие сроки. На прошлой неделе тепло пришло в дома троичан, а режим повышенной готовности к ЧС был снят.