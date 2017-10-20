Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Секс сокращает жизнь
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
На острове Пхукет утонул второй за неделю российский турист
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Толкалина рассказала о последнем сообщении Марьянова жене - СМИ
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12Какой была Аляска, когда ее продавали
08:21 (мск), источник: Nakanune.ru

В Чебаркуле школа, казначейство и девять жилых домов остались без отопления из-за прорыва теплотрассы

В Чебаркуле произошла авария на теплотрассе. В результате без тепла остались школа, казначейство и девять жилых домов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, прорыв теплотрассы произошел 18 октября в районе школы № 7. В результате от подачи теплоносителя были отключены 12 объектов, из которых девять многоквартирных домов, а также здание школы и казначейство.

Сегодня в школе должны провести мониторинг температурного режима, чтобы определить требуется ли сократить продолжительность занятий, либо отменить их.

Вчера вечером место аварии определили. Необходимо заменить 30 метров трубы, после чего будет произведен пробный запуск тепла.

Напомним, в Троицке в начале октября был объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Губернатор Борис Дубровский поручил обеспечить жителей города теплом в кратчайшие сроки. На прошлой неделе тепло пришло в дома троичан, а режим повышенной готовности к ЧС был снят.

Губернатор Борис Дубровский потребовал от глав Копейска и Троицка отчет за срыв отопительного сезона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Перенос храма святой Екатерины к драмтеатру назвали мудрым решением. Но проект требует адаптации
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
Польша: «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
ЦИК России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь