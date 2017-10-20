Сотрудники двух вузов Самары — доцент и лаборант, попались на взятке
По решению суда виновные приговорены к денежному штрафу.
По решению суда виновные приговорены к денежному штрафу.
Доцент Самарского университета и лаборант СГЭУ были задержаны с поличным при получении взятки, сообщает «Губерния» со ссылкой на Управление ФСБ России по Самарской области.
Доцент кафедры математики и бизнес — информатики Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева во время зимней сессии пообещал первокурсникам поставить положительные оценки на экзамене по математике без проверки знаний, при условии, что каждый из них «заплатит» преподавателю по 500 рублей. При получении взятки 14 тысяч рублей доцента задержали с поличным сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области в рамках работы по борьбе с коррупцией. В отношении преподавателя было возбуждено уголовное дело, рассмотрев которое суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей.
Старший лаборант института права Самарского государственного экономического университета предложила студенту помочь ликвидировать академическую задолженность летней сессии. За эту «услугу» женщина попросила 11 тысяч рублей. Её задержали с поличным в конце сентября. По факту взяточничества было возбуждено уголовное дело. Признав женщину виновной, суд приговорил её к штрафу 30 тысяч рублей.