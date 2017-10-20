Сотрудники двух вузов Самары — доцент и лаборант, попались на взятке

Доцент кафедры математики и бизнес — информатики Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева во время зимней сессии пообещал первокурсникам поставить положительные оценки на экзамене по математике без проверки знаний, при условии, что каждый из них «заплатит» преподавателю по 500 рублей. При получении взятки 14 тысяч рублей доцента задержали с поличным сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области в рамках работы по борьбе с коррупцией. В отношении преподавателя было возбуждено уголовное дело, рассмотрев которое суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей.