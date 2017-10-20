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09:41 (мск), источник: РИАМО

В Подмосковье произошло возгорание газопровода

В городском округе Луховицы Московской области произошло возгорание газопровода.

РИАМО — 20 окт. В городском округе Луховицы Московской области произошло возгорание газопровода, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«В 6:25 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании газопровода по адресу: городской округ Луховицы, поселок Красная пойма, в поле. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что в результате прорыва газопровода происходит горение 15−20 метров высотой», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что газовая служба перекрыла участок возгорания, в настоящее время происходит выжигание остатков газа в перекрытом участке. Угрозы населению нет, пострадавших нет, потребители от газа не отключены.

«Всего в ликвидации аварии задействовано 23 человека, шесть единиц техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники», — добавил собеседник агентства.

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