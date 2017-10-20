«Пытался взорвать себя». Известный в Актобе бизнесмен протаранил цистерну с газом

«В 5.20 утра в цистерну на газовой заправке KNPS влетела Toyota Hilux. За рулем авто находился 39-летний предприниматель. По предварительной версии, известный в Актобе бизнесмен намеренно врезался в цистерну, чтобы спровоцировать взрыв и убить себя. Но газ не взорвался. Тогда мужчина достал нож и вновь попытался лишить себя жизни, порезав живот», — пишет издание.