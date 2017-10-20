«Пытался взорвать себя». Известный в Актобе бизнесмен протаранил цистерну с газом
Водитель внедорожника пытался совершить самоубийство, протаранив газовую цистерну в Актобе, передает Актобе Таймс.
Водитель внедорожника пытался совершить самоубийство, протаранив газовую цистерну в Актобе, передает Актобе Таймс.
Как сообщает портал, инцидент произошел 13 октября.
«В 5.20 утра в цистерну на газовой заправке KNPS влетела Toyota Hilux. За рулем авто находился 39-летний предприниматель. По предварительной версии, известный в Актобе бизнесмен намеренно врезался в цистерну, чтобы спровоцировать взрыв и убить себя. Но газ не взорвался. Тогда мужчина достал нож и вновь попытался лишить себя жизни, порезав живот», — пишет издание.
По данным источника, предприниматель с многочисленными травмами доставлен в хирургическое отделение больницы. Что стало причиной инцидента — выясняет следствие.