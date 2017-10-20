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09:56 (мск), источник: Клопс.ru

Причиной отключения света в Балтийске стал пожар на электроподстанции

В четверг, 19 октября, на ул. Маяковского в Балтийске произошло возгорание на электроподстанции. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Источник: Клопс.ru

Сообщение о пожаре в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 18:49. В здании выгорели две ячейки 10 кВт на площади шесть квадратных метров, помещение зала ОРУ закопчено. Из-за пожара весь город остался без света.

«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт пожарно-спасательной части ПСЧ-10 в составе четырёх человек и одной единицы техники», — отметили в ведомстве.

Электроснабжение в Балтийске было полностью восстановлено 20 октября в 4:44 утра. Жители и промышленные предприятия города получают электричество по нормальной схеме.

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