Причиной отключения света в Балтийске стал пожар на электроподстанции
В четверг, 19 октября, на ул. Маяковского в Балтийске произошло возгорание на электроподстанции. Об этом сообщает
В четверг, 19 октября, на ул. Маяковского в Балтийске произошло возгорание на электроподстанции. Об этом сообщает
Сообщение о пожаре в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 18:49. В здании выгорели две ячейки 10 кВт на площади шесть квадратных метров, помещение зала ОРУ закопчено.
«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт
Электроснабжение в Балтийске было полностью восстановлено 20 октября в 4:44 утра. Жители и промышленные предприятия города получают электричество по нормальной схеме.