Причиной отключения света в Балтийске стал пожар на электроподстанции

Источник: Клопс.ru

Сообщение о пожаре в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 18:49. В здании выгорели две ячейки 10 кВт на площади шесть квадратных метров, помещение зала ОРУ закопчено. Из-за пожара весь город остался без света.

«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт пожарно-спасательной части ПСЧ-10 в составе четырёх человек и одной единицы техники», — отметили в ведомстве.