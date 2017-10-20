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08:47 (мск), источник: Tengrinews

В Нацбюро предъявили новые обвинения Храпуновым

Национальное бюро по противодействию коррупции РК расследует новое уголовное дело в отношении Виктора и Лейлы Храпуновых, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Национальным бюро по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении бывшего акима города Алматы и Восточно-Казахстанской области Храпунова В. В., Храпуновой Л. В., Ильясова А. К. и других», — сообщает пресс-служба.

При этом уточняется, что в настоящее время собранные следствием доказательства в совершении особо тяжких преступлений позволили квалифицировать деяния подозреваемого Храпунова В. В. по статьям 235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней), 176 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества), 177 (мошенничество), 193 (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем), 307 (злоупотребление должностными полномочиями), 311 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16.07.1997 года (УК РК).

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«Противоправные деяния Храпуновой Л. К. квалифицированы по статьям 235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней), 177 (мошенничество) и 193 (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем), Ильясова А. К. по статье 177 (мошенничество) УК РК», — сообщает ведомство.

Так же уточняется, что в соответствии с частью 1 статьи 206 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК) постановление о квалификации деяния подозреваемого объявляется не позднее двадцати четырех часов с момента вынесения постановления. В случае неявки подозреваемого или его защитника постановление может быть объявлено и по истечении двадцати четырех часов. В связи с нахождением подозреваемых Храпунова В. В., Храпуновой Л. К. и Ильясова А. К. вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 8 статьи 206 УПК РК, с согласия прокурора публикует сообщение о квалификации их деяний в средствах массовой информации.

Для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий подозреваемым Храпунову В. В., Храпуновой Л. К. и Ильясову А. К. необходимо в срок до 24 октября 2017 года явиться в административное здание Национального Бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37.

Для участия в следственных действиях подозреваемые вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК). Если защитник не будет приглашен подозреваемыми или их законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК). При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемым или представляющим в установленном порядке их интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования.

Напомним, ранее подозреваемые Храпунов В. В., Храпунова Л. К. и Ильясов А. К. вызывались Антикоррупционной службой на 17 октября для проведения допроса, однако в назначенное время они не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке.

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