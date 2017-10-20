В Пулково массово задерживают рейсы из-за нехватки работающих трапов

Пассажиры не могли вовремя сесть в самолеты, а те, что прилетели, вынуждены были длительное время сидеть в салоне из-за нехватки работающих трапов.

На своей странице в Facebook публицист и богослов Андрей Кураев оценил ситуацию, написав, что «в Пулково царит хаос».

Согласно онлайн-табло Пулково, с 18 до 22 часов вовремя были отправлены только 16 из 39 рейсов.