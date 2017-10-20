В Пулково массово задерживают рейсы из-за нехватки работающих трапов
Всему виной стала повальная техническая проверка всех существующих трапов в аэропорту после трагического инцидента с падением матери и ребенка с трёхметровой высоты.
Всему виной стала повальная техническая проверка всех существующих трапов в аэропорту после трагического инцидента с падением матери и ребенка с трёхметровой высоты.
Пассажиры не могли вовремя сесть в самолеты, а те, что прилетели, вынуждены были длительное время сидеть в салоне
На своей странице в Facebook публицист и богослов Андрей Кураев оценил ситуацию, написав, что «в Пулково царит хаос».
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После происшествия, случившегося в конце сентября, ребенок скончался через две недели. Возбуждено уголовное дело.