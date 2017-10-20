Электричка сбила человека на Рижском направлении МЖД
РИАМО — 20 окт. Пригородный электропоезд сбил человека на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД), ряд поездов задерживается и отменен, сообщает в пятницу
РИАМО — 20 окт. Пригородный электропоезд сбил человека на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД), ряд поездов задерживается и отменен, сообщает в пятницу
«Рижское направление. Задержан поезд № 6002 (Шаховская — Москва) на 22 минуты. Предварительная причина — травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», — говорится в сообщении.
Частично отменен поезд № 6322 (Новоиерусалимская — Львовская) на участке Новоиерусалимская — Нахабино. Полная отмена — поезд № 6693 (Подмосковная — Нахабино).
Обстоятельства инцидента устанавливаются.