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08:47 (мск), источник: РИАМО

Электричка сбила человека на Рижском направлении МЖД

РИАМО — 20 окт. Пригородный электропоезд сбил человека на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД), ряд поездов задерживается и отменен, сообщает в пятницу Telegram-аккаунт Центральной пригородной пассажирской компании.

«Рижское направление. Задержан поезд № 6002 (Шаховская — Москва) на 22 минуты. Предварительная причина — травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», — говорится в сообщении.

Частично отменен поезд № 6322 (Новоиерусалимская — Львовская) на участке Новоиерусалимская — Нахабино. Полная отмена — поезд № 6693 (Подмосковная — Нахабино).

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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