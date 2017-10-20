Пять жителей Самарской области обвиняются в покушении на кражу нефти
Участники преступной группы, соединив действующий и выведенный из эксплуатации нефтепроводы, подготовили к хищению 28 тонн нефти.
Участники преступной группы, соединив действующий и выведенный из эксплуатации нефтепроводы, подготовили к хищению 28 тонн нефти.
Закончено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей региона, обвиняемых в покушении на кражу нефти из нефтепровода, сообщает
По версии следствия, в Борском районе обвиняемые соединили действующий и выведенный из эксплуатации нефтепроводы, принадлежащие одной нефтяной компании, и в последующем планировали осуществлять незаконный забор нефти через наливной шланг.
В октябре 2016 года сотрудниками отдела безопасности нефтекомпании обнаружена несанкционированная врезка с заполненным нефтеотводом. О произошедшем работники предприятия сообщили в полицию. Как установили полицейские, объем нефти, подготовленной к хищению, составил 28 тонн общей стоимостью около 350 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и» и «Кража, совершенная в крупном размере из нефтепровода». В ходе расследования установлено, что к преступлению причастны трое жителей Борского и двое —
В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, оно направлено для рассмотрения в суд.