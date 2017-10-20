Пять жителей Самарской области обвиняются в покушении на кражу нефти

Закончено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей региона, обвиняемых в покушении на кражу нефти из нефтепровода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в Борском районе обвиняемые соединили действующий и выведенный из эксплуатации нефтепроводы, принадлежащие одной нефтяной компании, и в последующем планировали осуществлять незаконный забор нефти через наливной шланг.

В октябре 2016 года сотрудниками отдела безопасности нефтекомпании обнаружена несанкционированная врезка с заполненным нефтеотводом. О произошедшем работники предприятия сообщили в полицию. Как установили полицейские, объем нефти, подготовленной к хищению, составил 28 тонн общей стоимостью около 350 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и» и «Кража, совершенная в крупном размере из нефтепровода». В ходе расследования установлено, что к преступлению причастны трое жителей Борского и двое — Кинель-Черкасского районов. Один из обвиняемых ранее работал в нефтекомпании, другие имели познания в области изготовления и монтажа нефтяного оборудования. По полиции, четверо обвиняемых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.