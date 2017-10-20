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09:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Проверку по факту возгорания автобуса проводят в Ростове

Проверку по факту возгорания автобуса проводят правоохранители в Ростове, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Инцидент произошел вечером 19 октября в районе пересечения улиц Нагибина и Ларина.

Согласно предварительным данным правоохранителей, водитель автобуса № 22 обнаружил возгорание в области двигателя, высадил пассажиров и вызвал пожарных.

В областном главке МВД опровергли появившуюся в интернете информацию о том, что возгорание автобуса стало следствием ДТП.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

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