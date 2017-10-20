Проверку по факту возгорания автобуса проводят в Ростове
Проверку по факту возгорания автобуса проводят правоохранители в Ростове, сообщает
Проверку по факту возгорания автобуса проводят правоохранители в Ростове, сообщает
Инцидент произошел вечером 19 октября в районе пересечения улиц Нагибина и Ларина.
Согласно предварительным данным правоохранителей, водитель автобуса № 22 обнаружил возгорание в области двигателя, высадил пассажиров и вызвал пожарных.
В областном главке МВД опровергли появившуюся в интернете информацию о том, что возгорание автобуса стало следствием ДТП.
В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.