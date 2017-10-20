На подземной парковке в Уфе расстреляли бизнесмена
Сегодня около 9.30 утра на подземной парковке по улице Мингажева в Уфе неизвестный совершил покушение на убийство крупного бизнесмена.
Сегодня около 9.30 утра на подземной парковке по улице Мингажева в Уфе неизвестный совершил покушение на убийство крупного бизнесмена.
Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, выстрелы были произведены предположительно из боевого пистолета. Сейчас предприниматель госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое. На месте работают сотрудники полиции.
По данным «Вестей», пострадавший является владельцем завода по производству металлических конструкций в Питере, учредитель ряда фирм в Уфе.
Сейчас на месте покушения работает съемочная группа, подробности смотрите в ближайших выпусках новостей в 11:40 и в 20:45 на канале «Россия-1. Башкортостан».