На подземной парковке в Уфе расстреляли бизнесмена

Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, выстрелы были произведены предположительно из боевого пистолета. Сейчас предприниматель госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое. На месте работают сотрудники полиции.

По данным «Вестей», пострадавший является владельцем завода по производству металлических конструкций в Питере, учредитель ряда фирм в Уфе.