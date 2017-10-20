В Омской области судят водителя, который спьяну утопил в реке машину с женой и детьми

В Тевризский районный суд поступило уголовное дело 39-летнего любителя пьяного вождения, который нечаянно утопил собственную жену. «Таврия» с неисправными тормозами, в которой нетрезвый сельчанин вёз свою семью, свалилась в реку. Как уточнили Om1.ru в УМВД по Омской области, трагедия произошла 11 июня в селе Белый Яр на маленькой речке Искус.

Прокуратура Омской области:

— Не учтя состояние дорожного полотна, он проявил преступную небрежность, отвлёкся от управления транспортным средством, последовал в сторону правой обочины, после чего совершил резкий манёвр влево, тем самым допустил съезд транспортного средства вместе с пассажирами в реку Искус, где автомобиль ушел под воду.

Водитель спасся. Удалось спасти и детей. А вот 33-летняя мать семейства погибла.

Мужчине предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Сельчанин полностью признал свою вину.