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10:00 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области судят водителя, который спьяну утопил в реке машину с женой и детьми

Детей удалось вытащить из затонувшей «Таврии» и спасти. Супруга автомобилиста захлебнулась и утонула.

В Тевризский районный суд поступило уголовное дело 39-летнего любителя пьяного вождения, который нечаянно утопил собственную жену. «Таврия» с неисправными тормозами, в которой нетрезвый сельчанин вёз свою семью, свалилась в реку. Как уточнили Om1.ru в УМВД по Омской области, трагедия произошла 11 июня в селе Белый Яр на маленькой речке Искус.

Прокуратура Омской области:

 — Не учтя состояние дорожного полотна, он проявил преступную небрежность, отвлёкся от управления транспортным средством, последовал в сторону правой обочины, после чего совершил резкий манёвр влево, тем самым допустил съезд транспортного средства вместе с пассажирами в реку Искус, где автомобиль ушел под воду.

Водитель спасся. Удалось спасти и детей. А вот 33-летняя мать семейства погибла.

Мужчине предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Сельчанин полностью признал свою вину.

Главная новость по теме В Омской области пьяный водитель без прав утопил пассажирку в реке.

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